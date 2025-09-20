В Курумоче из-за атаки БПЛА задержаны и отменены 11 авиарейсов

Задержка и отмена вылета 11 самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в субботу, 20 сентября. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

В частности, были отменены два самолета из Самары в Москву и Дубай. Кроме того, задержаны девять рейсов (в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды, Нижневартовск, Шарм Эль Шейх и Анталью).

Ночью и утром в субботу аэропорт Курумоч три часа не отправлял и не принимал рейсы. Четыре самолета, летевшие в Самару, отправились на запасной аэродром.

В этот период над регионом были сбиты 15 беспилотников. О погибших и пострадавших не сообщается. Власти Самарской области ситуацию не комментируют.

Георгий Портнов