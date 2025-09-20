Аэропорты Самары и Ульяновска закрывались из-за угрозы атаки БПЛА

Ночью в субботу, 20 сентября, в Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотной авиации. В связи с этим с 6:20 до 9:37 (MSK+1) аэропорт Курумоч не принимал и не отправлял самолеты. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" четыре самолета, выполнявших рейсы в Самару»,— говорится в сообщении.

Кроме того, из-за угрозы атаки БПЛА временно приостанавливал работу ульяновский аэропорт Баратаевка. Аэровокзал не работал с 2:48 до 9:37. В настоящее время аэропорт Баратаевка работает в штатном режиме.

Георгий Портнов