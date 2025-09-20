В Самарской области основной удар БПЛА пришелся на Куйбышевский НПЗ

Основная масса беспилотников, атаковавших объекты ТЭК в Самарской области в ночь с пятницы на субботу, была нацелена на Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод (КНПЗ) в Самаре. Об этом сообщил собеседник «Ъ-Волга» в оперштабе при правительстве Самарской области.

Дежурные средства ПВО сбили над территорией региона 15 БПЛА. Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, последствия ударов локализованы.

В регионе объявлялась угроза атаки беспилотников. Аэропорт Курумоч три часа не принимал и не отправлял рейсы. Был задержан и отменен вылет 11 самолетов из Самары. Еще четыре рейса, летевшие в Курумоч, отправились на запасные аэродромы.

В настоящее время в регионе объявлен отбой угрозы БПЛА. Аэропорт работает в штатном режиме.

В Самарской области находятся три нефтеперерабатывающих завода: в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Ранее все они подвергались атакам БПЛА ВСУ. В частности, 16 марта 2024 года, беспилотник атаковал Сызранский НПЗ. Повторные атаки были предприняты в ноябре 2024 года и в феврале и марте 2025 года.

Георгий Портнов