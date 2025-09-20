В Самарской области из-за атаки БПЛА погибли четыре человека
В результате атаки беспилотников в Самарской области погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.
«Правительство Самарской области на связи с семьями. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная»,—говорится в сообщении.
Кроме того, один человек пострадал в результате атаки БПЛА. В настоящее время он госпитализирован. Ему оказывается помощь.
Украинские беспилотники атаковали Самарскую область ночью в пятницу и утром в субботу. Над регионом были сбиты 15 БПЛА. Основная их масса была нацелена на Куйбышевский НПЗ в Самаре. Всего регионе три нефтеперерабатывающих завода: в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. Ранее все они подвергались атакам БПЛА.