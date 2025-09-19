Главные новости за 19 сентября. Кавказ

Ставропольский край стал самым популярным туристическим направлением в бархатный сезон в Северо-Кавказском федеральном округе. В тройку лидеров также попали Дагестан и Северная Осетия.

«Кавказ.РФ» планирует выкупить и демонтировать канатную дорогу на Эльбрусе, где погибли три человека. Компания также может модернизировать маятниковую канатную дорогу с известными красными вагончиками.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему полковнику полиции из Ставрополя Сергею Мазепину из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона. Его осудили за разглашение государственной тайны и получение взятки.

В «МинводыЭкспо» с 21 по 23 сентября пройдет трехдневный гастрофестиваль, посвященный продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности Ставропольского края. В мероприятии примут участие более 30 производителей вина, мясных деликатесов и сыра.

Арбитражный суд Ставропольского края отказал министерству строительства и архитектуры региона во взыскании 46,9 млн руб. пени с московского ООО «Магистраль» за нарушение сроков госконтракта на реконструкцию больницы в Кисловодске. Спор возник из-за государственного контракта от 28 июня 2021 года на реконструкцию и модернизацию Кисловодской городской больницы стоимостью 694,6 млн руб.

Ставропольский край увеличил выпуск пищевой продукции и напитков на 11,6% в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Суммарный объем отгрузок достиг 110,4 млрд рублей, из которых на напитки приходится 23,3 млрд руб. Производство пищевых товаров в регионе превышает рекомендованные нормы потребления.