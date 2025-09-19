В КБР планируют демонтировать канатную дорогу, где погибли три человека
«Кавказ.РФ» выкупит и демонтирует старую канатную дорогу на Эльбрусе, где погибли три человека. Об этом изданию «Эксперт Юг» сообщил заместитель генерального директора компании Рустам Тапаев.
Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ
Кроме того, «Кавказ.РФ» планирует модернизировать маятниковую канатную дорогу с известными красными вагончиками. Этот проект требует больших вложений, из-за чего его не удалось реализовать раньше. Компания заменит старую кресельную канатку от станции «Мир» до «бочек» на современную.
После обновления потоки туристов разделят: одни смогут спокойно любоваться видами, другие — быстро подниматься на гору для катания.
Произошедшая авария унесла три жизни и травмировала девять человек. Только после этого работу канатной дороги остановили. Ее директора арестовали. Как уже писал «Ъ-Кавказ», специалисты рекомендовали закрыть устаревшую канатную дорогу еще два года назад.