В выставочном центре «МинводыЭкспо» пройдет масштабный гастрофестиваль
В «МинводыЭкспо» с 21 по 23 сентября пройдет трехдневный гастрофестиваль, посвященный продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности Ставропольского края, сообщает пресс-служба минтуризма региона.
В мероприятии примут участие более 30 производителей вина, мясных деликатесов и сыра. Планируется представить молодое вино от ведущих региональных виноделен, среди которых несколько предприятий — лауреаты национальных отраслевых конкурсов. Организаторы фестиваля делают упор на качество продуктов, соответствующих стандартам ГОСТ и международным нормам.
Посетители смогут не только продегустировать продукцию, но и приобрести ее напрямую у производителей. Ожидается, что фестиваль привлечет не менее 3 тысяч гостей. Глава Минтуризма Андрей Толбатов отметил, что событие должно способствовать развитию внутреннего рынка и поддержке аграрного сектора региона.