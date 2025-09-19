Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В выставочном центре «МинводыЭкспо» пройдет масштабный гастрофестиваль

В «МинводыЭкспо» с 21 по 23 сентября пройдет трехдневный гастрофестиваль, посвященный продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности Ставропольского края, сообщает пресс-служба минтуризма региона.

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В мероприятии примут участие более 30 производителей вина, мясных деликатесов и сыра. Планируется представить молодое вино от ведущих региональных виноделен, среди которых несколько предприятий — лауреаты национальных отраслевых конкурсов. Организаторы фестиваля делают упор на качество продуктов, соответствующих стандартам ГОСТ и международным нормам.

Посетители смогут не только продегустировать продукцию, но и приобрести ее напрямую у производителей. Ожидается, что фестиваль привлечет не менее 3 тысяч гостей. Глава Минтуризма Андрей Толбатов отметил, что событие должно способствовать развитию внутреннего рынка и поддержке аграрного сектора региона.

Станислав Маслаков

