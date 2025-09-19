Экс-полковнику полиции из Ставрополя изменили приговор за разглашение гостайны

Третий апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему полковнику полиции из Ставрополя Сергею Мазепину из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона. Его осудили за разглашение государственной тайны и получение взятки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Приговор Сергею Мазепину был вынесен еще в 2023 году. Генеральная прокуратура России не согласилась с этим решением и обжаловала его. Кассационное представление рассмотрит Верховный Суд РФ 30 сентября. Подробности решения апелляционной инстанции пока не раскрываются, так как материалы дела содержат секретные данные.

По информации ФСБ России, в июле 2020 года заместитель начальника управления МВД Мазепин сообщил жителю Пятигорска о проведении секретных оперативно-розыскных мероприятий против его знакомого. Эта информация относилась к государственной тайне.

Кроме этого, следствие выяснило, что полковник получил взятку в размере 30 тыс. руб. от жителя Пятигорска. За эти деньги он передал компрометирующую информацию, собранную в ходе оперативных мероприятий. В 2023 году Ставропольский краевой суд приговорил Мазепина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Наталья Белоштейн