Минстрой Ставрополья проиграл иск на 46 млн рублей подрядчику больницы

Арбитражный суд Ставропольского края отказал министерству строительства и архитектуры региона во взыскании 46,9 млн руб. пени с московского ООО «Магистраль» за нарушение сроков госконтракта на реконструкцию больницы в Кисловодске. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Спор возник из-за государственного контракта от 28 июня 2021 года на реконструкцию и модернизацию Кисловодской городской больницы стоимостью 694,6 млн руб. Подрядчик должен был завершить первый этап — строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением — до 30 ноября 2021 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Магистраль» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2023 год составила 3,3 млрд руб., прибыль — 147,9 млн руб. Учредитель общества — Ислам Эстамиров.

Компания выполнила работы только на 119,9 млн руб. 15 сентября 2022 года стороны расторгли контракт по соглашению. Министерство приняло выполненные работы без замечаний и оплатило их.

Проект предусматривал возведение трехэтажного здания с подвалом и техническим этажом, включающего приемное отделение, реанимацию на 24 койки, операционное отделение на 10 залов и стерилизационное отделение. Также планировалось строительство подземного и наземного переходов между корпусами.

В ходе разбирательства выяснилось, что в июле 2022 года в проектное задание внесли изменения, потребовавшие повторного прохождения госэкспертизы. Положительное заключение получили 22 июля 2022 года.

Суд признал обоснованным довод ответчика о необходимости доработки переданной заказчиком документации. Однако подрядчик не обратился за изменением сроков выполнения работ через дополнительные соглашения.

Министерство рассчитало неустойку в размере 46,9 млн руб. за восемь этапов просрочки. Суд признал расчет неверным, поскольку ведомство не учло действие моратория на банкротство.

Постановлением правительства № 497 от 28 марта 2022 года с 1 апреля по 1 октября 2022 года в России действовал шестимесячный мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

После пересчета с учетом моратория суд определил размер неустойки в 461 тыс. руб., что не превышает 5% от стоимости контракта. В удовлетворении требований министерству отказано.

Тат Гаспарян