Производство продовольствия в Ставропольском крае выросло на 11,6%

Ставропольский край увеличил выпуск пищевой продукции и напитков на 11,6% в январе-июле 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» со ссылкой на минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, суммарный объем отгрузок достиг 110,4 млрд рублей, из которых на напитки приходится 23,3 млрд руб. Производство пищевых товаров в регионе превышает рекомендованные нормы потребления. Например, растительного масла выпускают в 3,5 раза больше, чем требуется, мяса и субпродуктов — в 1,8 раза, хлебобулочных изделий — вдвое, сливочного масла — на 50% больше.

Минэкономразвития отмечает, что ставропольская продукция занимает заметную долю в общероссийском производстве. Минеральной водой региона обеспечивают 7% страны, мясом птицы — 6,2%, мясом и субпродуктами — 3,9%, мукой — 3,8%, макаронами — 3,3%, безалкогольными напитками — 3%, крупой — 2,2%.

Рост производства зафиксирован в нескольких категориях. Выпуск кулинарных мясных изделий вырос в 2,2 раза до 528,5 тонн. Производство охлажденного крупного рогатого скота, свинины, баранины и других видов мяса увеличилось на 42,3% до 6,2 тысячи тонн. Колбасных изделий стали делать на 27,7% больше, сыров — на 16,5%, кондитерских изделий — на 12,7%, макаронных изделий — на 8,9%, а мясных полуфабрикатов — на 2,1%.

Станислав Маслаков