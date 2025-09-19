Ставрополье стало самым популярным туристическим направлением в бархатный сезон

Ставропольский край стал самым популярным туристическим направлением в бархатный сезон в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба «Авито».

На сентябрь-октябрь наибольшее количество бронирований посуточного жилья приходится именно на Ставрополье (57%). По данным экспертов, высокий интерес к региону связан с активной туристической инфраструктурой и фестивалями, проходящими в это время. В тройку лидеров также попали Дагестан (27%) и Северная Осетия (8%), где привлекательность определяется природными ландшафтами и историческими достопримечательностями.

Самым бюджетным вариантом отдыха на Северном Кавказе специалисты называют Дагестан. Аренда квартиры в республике стоит, в среднем, 3,2 тыс. руб. в сутки, а загородного дома – чуть более 6 тыс. руб. в сутки. Схожую стоимость на посуточную аренду жилья фиксируют в Северной Осетии – 3,2 тыс. руб. в сутки. Тем не менее загородный отдых, в среднем, оценивается в 9,6 тыс. руб. в сутки.

В Ставропольском крае аренда квартиры в бархатный сезон обходится в 3,5 тыс. руб. в сутки. Средняя стоимость аренды загородного дома составляет 6,8 тыс. руб. Отдых в Карачаево-Черкесии обойдется туристам немного дороже: средняя стоимость аренды квартиры в регионе – 3,6 тыс. руб. в сутки, а загородного дома – 8 тыс. руб. в сутки.

