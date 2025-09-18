Главные новости за 18 сентября. Кавказ

В субъекты Северного Кавказа для реализации крупных инвестиционных проектов «Газпром» планируют увеличить поставки газа. В общей сложности за четыре года реализации программ развития газоснабжения и газификации в 2021-2025 годах в субъектах СКФО проложено свыше 1,2 тыс. км газовых сетей, создана возможность для газификации почти 50 тыс. домовладений в десятках населенных пунктов.

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края опровергло информацию о дефиците топлива в регионе. По данным краевого минпрома, за прошедший год бензин в регионе подорожал в среднем на 11% из-за роста закупочных и биржевых цен на нефтепродукты. На местном рынке работают крупные нефтяные компании без доминирующего игрока, что обеспечивает конкуренцию. Управление ФАС контролирует ситуацию и готово реагировать на нарушения.

Из 120 запланированных ветрогенератор мощностью 152,5 МВт на Новолакской ВЭС смонтирована 61 установка. Как отметили в пресс-службе министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, на ВЭС, создано 73 постоянных рабочих места со среднемесячной номинальной зарплатой работников в 61,5 тыс. руб.

В Ставропольском крае количество договоров страхования за год выросло на 40%. С начала 2025 года жители региона заключили более 826 тыс. таких соглашений. Чаще всего в крае заключали договоры ОСАГО — более 396 тыс. Договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней в регионе заключили более 284 тыс., еще почти 43 тыс. соглашений пришлись на страхование имущества.

Во время 38 выездов и 60 контрольно-надзорных мероприятий специалисты Северо-Кавказского филиала центра оценки безопасности и качества продукции АПК совместно с Россельхознадзором выявили ряд нарушений при использовании земельных участков. Они касались нецелевого использования земли, разработки карьеров, создания свалок, распашки пастбищ, прокладки траншей и засоления почвы.

Новый владелец начал расчистку территории гостиницы «Метрополь», которая была заброшена почти 30 лет, сообщил глава Ессентуков Владимир Крутников. Работы продолжатся несколько месяцев.