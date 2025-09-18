Минпром Ставрополья опроверг дефицит бензина в регионе

Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края опровергло информацию о дефиците топлива в регионе. Ведомство ответило на вопросы жителей, которые они задавали в комментариях в Telegram-канале губернатора Владимира Владимирова.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В настоящее время объемы топлива, хранящиеся на нефтебазах достаточны для обеспечения потребностей региона. Однако из-за значительного увеличения спроса на моторное топливо некоторые заправочные станции испытывают дефицит в нефтепродуктах. В связи с ограниченным количеством у компаний транспортных автоцистерн возможны локальные простои на АЗС по одному из видов топлива, которые устраняются в оперативном порядке»,— сообщили в ведомстве.

По данным краевого минпрома, за прошедший год бензин в регионе подорожал в среднем на 11% из-за роста закупочных и биржевых цен на нефтепродукты. На местном рынке работают крупные нефтяные компании без доминирующего игрока, что обеспечивает конкуренцию. Управление ФАС контролирует ситуацию и готово реагировать на нарушения.

Станислав Маслаков