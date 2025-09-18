Регионам Северного Кавказа увеличат поставки газа для запуска инвестпроектов

В субъекты Северного Кавказа для реализации крупных инвестиционных проектов «Газпром» планируют увеличить поставки газа. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаза».

Особое внимание направлено на догазификацию объектов туристического кластера. Так, сейчас ведется прокладка газовой инфраструктуры для обеспечения топливом туристического комплекса «Мамисон» в Северной Осетии, продолжается работа по газификации учебно-спортивной базы «Безенги» в Кабардино-Балкарии. Кроме этого, принято решение о газификации Каспийского прибрежного кластера в Дагестане.

В общей сложности за четыре года реализации программ развития газоснабжения и газификации в 2021-2025 годах в субъектах СКФО проложено свыше 1,2 тыс. км газовых сетей, создана возможность для газификации почти 50 тыс. домовладений в десятках населенных пунктов.

Отмечается, что в рамках президентского проекта догазифкации, в СКФО принято 55 тыс. заявок, заключено свыше 54 тыс. договоров, около 48 тыс. исполнены. Сети построены до границ земельных участков жителей, в более чем 39 тыс. домовладениях пользуются газом.

Наталья Белоштейн