На Ставрополье и в КЧР выявлены случаи нецелевого использования земли

Во время 38 выездов и 60 контрольно-надзорных мероприятий специалисты Северо-Кавказского филиала центра оценки безопасности и качества продукции АПК совместно с Россельхознадзором выявили ряд нарушений при использовании земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе филиала центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушения касались нецелевого использования земли, разработки карьеров, создания свалок, распашки пастбищ, прокладки траншей и засоления почвы.

Отмечается, что в 2025 году сотрудники ведомства провели на 850% больше выездов, на 1100% — контрольно-надзорных мероприятий, на 500% — подготовили экспертных заключений по сравнению с 2024 годом.

Наталья Белоштейн