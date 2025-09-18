В Ессентуках началась реставрация гостиницы «Метрополь»

Новый владелец начал расчистку территории гостиницы «Метрополь», которая была заброшена почти 30 лет, сообщил глава Ессентуков Владимир Крутников. За несколько часов рабочие вывезли более 20 кубометров мусора и очистили участок от следов незаконного проникновения. Теперь планируют усилить охрану, чтобы исключить доступ посторонних на объект — памятник культурного наследия. Работы продолжатся несколько месяцев.

Гостиницу построили в 1907 году. Изначально она была роскошным четырехэтажным отелем с 64 номерами, рестораном и залом для танцев. В советское время её переименовали в «Маяк», но не ремонтировали, и здание постепенно пришло в запустение. В 90-х попытки реконструкции не увенчались успехом, и «Метрополь» забросили.

По словам Владимира Крутникова, новый собственник обещает сохранить исторический облик здания и воплотить долгожданный проект реставрации. Глава города выразил надежду на возрождение объекта.

Станислав Маслаков