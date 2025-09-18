Количество договоров страхования на Ставрополье за год выросло на 40%

В Ставропольском крае количество договоров страхования за год выросло на 40%. С начала 2025 года жители региона заключили более 826 тыс. таких соглашений, пишет «РБК Кавказ» со ссылкой на пресс-службу отделения Южного Банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Чаще всего в крае заключали договоры ОСАГО — более 396 тыс. Договоров по страхованию от несчастных случаев и болезней в регионе заключили более 284 тыс., еще почти 43 тыс. соглашений пришлись на страхование имущества. Объем страховых премий за полгода составил 15,9 млрд руб., а общая сумма страховых выплат за этот период составила 15,2 млрд руб.

По данным источника, в Ставропольском крае деятельность осуществляют 50 страховых организаций.

Константин Соловьев