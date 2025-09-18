Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Новолакской ВЭС установлен 61 ветрогенератор мощностью 152 МВт

Из 120 запланированных ветрогенератор мощностью 152,5 МВт на Новолакской ВЭС смонтирована 61 установка. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Республики Дагестан

Еще на 59 ветрогенераторах ведутся монтажные работы.

Как отметили в ведомстве на ВЭС, создано 73 постоянных рабочих места со среднемесячной номинальной зарплатой работников в 61,5 тыс. руб.

Наталья Белоштейн

