На Новолакской ВЭС установлен 61 ветрогенератор мощностью 152 МВт
Из 120 запланированных ветрогенератор мощностью 152,5 МВт на Новолакской ВЭС смонтирована 61 установка. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.
Фото: пресс-служба Минэкономразвития Республики Дагестан
Еще на 59 ветрогенераторах ведутся монтажные работы.
Как отметили в ведомстве на ВЭС, создано 73 постоянных рабочих места со среднемесячной номинальной зарплатой работников в 61,5 тыс. руб.