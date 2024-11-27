Завод «Миллеровосельмаш» возглавит новый гендиректор

Новым гендиректором машиностроительного завода ПАО «Миллеровосельмаш» станет бывший исполнительный директор и врио гендиректора Алексей Удаев, передает https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/6746d7bf9a794738e3736853?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Ff80e72c4-de17-5a52-bc9c-a2d6bcf05fd4 РБК-Ростов со ссылкой на сообщение на сайте предприятия.

Вопрос о назначении нового генерального директора включен в повестку очередного заседания Совета директоров предприятия. Трудовой договор с гражданином Германии Владиславом Зелингером, который С ноября текущего года является генеральным директором ПАО, планируется расторгнуть.

Алексей Удаев в течение нескольких лет занимал пост исполнительного директора машиностроительного завода, а в 2023 году в течение 1,5 месяцев исполнял обязанности гендиректора.

По данным kartoteka.ru, ПАО «Миллеровосельмаш» было зарегистрировано в 1992 году в Миллерово. Компания занимается производством сельскохозяйственной техники. По итогам 2023 года убыток предприятия составил 51,5 млн руб.

Ева Китаева