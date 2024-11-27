Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завод «Миллеровосельмаш» возглавит новый гендиректор

Новым гендиректором машиностроительного завода ПАО «Миллеровосельмаш» станет бывший исполнительный директор и врио гендиректора Алексей Удаев, передает https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/6746d7bf9a794738e3736853?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fstory%2Ff80e72c4-de17-5a52-bc9c-a2d6bcf05fd4 РБК-Ростов со ссылкой на сообщение на сайте предприятия.

Вопрос о назначении нового генерального директора включен в повестку очередного заседания Совета директоров предприятия. Трудовой договор с гражданином Германии Владиславом Зелингером, который С ноября текущего года является генеральным директором ПАО, планируется расторгнуть.

Алексей Удаев в течение нескольких лет занимал пост исполнительного директора машиностроительного завода, а в 2023 году в течение 1,5 месяцев исполнял обязанности гендиректора.

По данным kartoteka.ru, ПАО «Миллеровосельмаш» было зарегистрировано в 1992 году в Миллерово. Компания занимается производством сельскохозяйственной техники. По итогам 2023 года убыток предприятия составил 51,5 млн руб.

Ева Китаева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...