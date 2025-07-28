Чистый убыток Миллеровосельмаш увеличился на 28,6% в 2025 году

В январе-июне 2025 года ПАО «Миллеровосельмаш» (Ростовская область) получило чистый убыток по РСБУ в размере почти 26,9 млн руб., что на 28,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в отчетности предприятия на сервере раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выручка компании в первом полугодии 2025 года составила 136 млн руб., что на 12,7% больше, чем в тот же период 2024 года.

Себестоимость продаж компании выросла на 36% — до 117,3 млн руб. При этом валовая прибыль сократилась в 1,8 раза, до 18,7 млн руб.

В отчете сообщается, что «прочие доходы» Миллеровосельмаш с января по июнь 2025 года снизились на 32,2% и составили почти 5,3 тыс. руб. В то же время «прочие расходы» увеличились на 3,4% — до 4,715 тыс. руб.

Кредиторская задолженность компании в первом полугодии сократилась со 119,4 млн рублей на 31 декабря 2024 года до 16,9 млн руб. на 31 июня 2025 года, дебиторская — с 78,2 млн руб. до 38,30 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ПАО «Миллеровосельмаш» приобрел 49,5% доли в уставном капитале публичного акционерного общества ростовским АО «Паритет».

Наталья Белоштейн