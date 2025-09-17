Главные новости за 17 сентября. Кавказ

В Махачкале после продолжительных сильных дождей затопило несколько центральных улиц города. В частности, пострадали улицы Ахмеда Магомедова, Абдулхакима Исмаилова, проспекта А. Акушинского и улицы Бейбулатова.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода, расположенного в Дагестане, в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.

Девятиэтажный корпус Дагестанского государственного медицинского университета планируется отремонтировать за 213 млн руб. Итоги тендера подведут 19 сентября.

В Махачкале строительство подъездной дороги к морскому торговому порту от автодороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, протяженностью 6,2 км, завершат в декабре 2026 года.

Ремонт трамвайных путей на Чапаевском мосту во Владикавказе обойдется городу более чем в 400 млн руб. Из них около 21 млн руб. предусмотрено исключительно на подготовку проектно-сметной документации.

Делегация Северо-Кавказского федерального университета под руководством исполняющей обязанности ректора Татьяны Шебзуховой подписала несколько соглашений о партнерстве с образовательными и научными организациями Абхазии. В ходе рабочей поездки также открылись курсы повышения квалификации для педагогов.