Центр Махачкалы затопило после обильных дождей

В Махачкале после продолжительных сильных дождей затопило несколько центральных улиц города. В частности, пострадали улицы Ахмеда Магомедова, Абдулхакима Исмаилова, проспекта А. Акушинского и улицы Бейбулатова. Осадки в регионе продолжаются, что усугубляет ситуацию, сообщает пресс-служба ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз».

По словам руководителя ведомства Магомеда Юсупова, были приняты срочные меры для снижения поступления воды в город по каналу имени Октябрьской революции. В частности, подача воды в Вузовское озеро приостановлена, чтобы предотвратить дальнейшее затопление.

Видео, распространенные в социальных сетях, демонстрируют, что вода в канале ниже уровня воды на дорогах, что позволяет каналу фактически выполнять роль сбросного. Представители ведомства заявляют, что контролируют ситуацию и принимают все необходимые меры для минимизации ущерба.

В мэрии Махачкалы заявили, что существующая система ливневой канализации работает на полную мощность, однако в часы пиковой нагрузки физически не успевает принять весь объем воды в кратчайшие сроки. В связи с этим на отдельных улицах и во дворах возможны временные подтопления и образование луж.

Станислав Маслаков