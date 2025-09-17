Михаил Мишустин оставил Кизлярский коньячный завод в федеральной собственности

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода, расположенного в Дагестане, в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году грузинским предпринимателем Давидом Сараджишвили. Предприятие стало одним из пионеров в России по производству коньяков путем выдержки виноградного спирта в бочках из кавказского дуба.

В 2014 году, при правительстве Дмитрия Медведева, Кизлярский коньячный завод был передан в федеральную собственность и перешел под управление Росалкогольрегулирования. После этого в феврале 2018 года предприятие было преобразовано из федерального унитарного предприятия в акционерное общество с 100% акций в собственности государства.

В апреле 2024 года правительство России включило Кизлярский коньячный завод в план приватизации на 2024–2026 годы. Однако в сентябре 2025 года распоряжением Михаила Мишустина завод был формально внесен в перечень акционерных обществ, чьи акции находятся в федеральной собственности, что указывает на сохранение контроля государства над предприятием.

Станислав Маслаков