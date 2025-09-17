Мэрия Владикавказа потратит 400 млн рублей на ремонт Чапаевского моста

Ремонт трамвайных путей на Чапаевском мосту во Владикавказе обойдется городу более чем в 400 млн руб. Из них около 21 млн руб. предусмотрено исключительно на подготовку проектно-сметной документации, сообщили республиканскому агентству Иринформ в Администрации города.

Этот масштабный проект направлен на обновление одного из наиболее проблемных трамвайных участков столицы Республики Северная Осетия — Алании.

Вопрос ремонта Чапаевского узла и трамвайного полотна по улице Николаева стоит на повестке уже не первый год. В последнее время этот участок признан одним из самых проблемных в городской транспортной системе. Также ведутся работы по ремонту трамвайных путей на перекрестке улиц Николаева и Пожарского, обновлению рельсового полотна на других участках городской сети.

Одновременно происходит обновление подвижного состава — в город поступают новые современные трамваи завода «Уралтрансмаш» с улучшенными техническими характеристиками и удобствами для маломобильных пассажиров.

В августе мэрия Владикавказа объявила тендер на инженерные изыскания и разработку проекта капремонта Чапаевского моста за 44 млн руб. Но впоследствии конкурс был отменен по инициативе заказчика.

Тат Гаспарян