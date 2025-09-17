Строительство дороги к Махачкалинскому морскому порту завершат в 2026 году

В Махачкале строительство подъездной дороги к морскому торговому порту от автодороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала, протяженностью 6,2 км, завершат в декабре 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства транспорта Дагестана Фото: пресс-служба министерства транспорта Дагестана

На данный момент ведутся работы по строительству путепроводов, устройству подпорной стены, переустройству ЛЭП и газопровода, также по разборке зданий в зоне строительства.

В министерстве отметили, что проект обеспечит прямые транспортные связи с единственным незамерзающим глубоководным портом России на Каспии и улучшит связи с государствами Средней Азии и Закавказья.

Наталья Белоштейн