Ремонт корпуса Дагестанского медуниверситета обойдется в 213 млн рублей

Девятиэтажный корпус Дагестанского государственного медицинского университета планируется отремонтировать за 213 млн руб. Итоги тендера подведут 19 сентября, сообщается на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит провести капремонт и обновление фасада и внутренних помещений здания, которое является одним из ключевых учебных корпусов вуза. Это крупнейший тендер, объявленный в республике в 2025 году.

Ранее замминистра здравоохранения Дагестана Патхула Патхулаев заявлял, что всего в 2025 году в Дагестане планируют отремонтировать 78 зданий медорганизаций и их структурных подразделений.

Ремонтные работы проходят на фоне серьезных уголовных разбирательств, связанных с хищением средств у студентов стоматологического факультета медуниверситета. По версии следствия, с молодых людей собирали деньги под предлогом успешной сдачи итоговой аттестации в дистанционном формате. Уголовное дело уже передано в суд, что стало одним из громких скандалов в среде вузов Дагестана в 2025 году.

Станислав Маслаков