Университет СКФУ обновил соглашение с Академией наук Абхазии

Делегация Северо-Кавказского федерального университета под руководством исполняющей обязанности ректора Татьяны Шебзуховой подписала несколько соглашений о партнерстве с образовательными и научными организациями Абхазии. В ходе рабочей поездки также открылись курсы повышения квалификации для педагогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Руководители СКФУ и Абхазского государственного университета заключили договор о сотрудничестве. На встрече Татьяна Шебзухова и ректор АГУ Алеко Гварамия обсудили развитие студенческих сообществ и участие абхазских ученых в совместных конференциях.

С Академией наук Абхазии подписали обновленную версию соглашения о сотрудничестве. Предыдущий документ действовал пять лет. Президент академии Зураб Джапуа выразил заинтересованность в продолжении работы международных исследовательских лабораторий и расширении научных проектов.

Спикер Народного собрания Абхазии Лаши Ашуба поблагодарил университет за многолетнее партнерство. Стороны наметили перспективы расширения сотрудничества в сфере культуры, молодежной политики и спорта.

В программе визита запланированы встречи с председателями Верховного и Конституционного судов республики.

На переговорах с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным обсудили академическое партнерство и модернизацию образовательной системы республики. Специалисты СКФУ совместно с коллегами подготовили проект закона об образовании и 22 подзаконных акта для Абхазии. Также провели совместные конкурсы, два международных юридических форума и два научно-образовательных форума для студентов.

Международный Конкурс для молодежи Республики Абхазия на знание абхазской и русской словесности «Корни слова» проводится ежегодно с 2022 года. Основной целью конкурса является создание условий для сохранения и развития культурного потенциала молодежи, побуждение к занятиям творчеством и развитие интереса к абхазской и российской культуре и устному народному творчеству. В 2025 году запланировано проведение очередного VI Конкурса. По запросу Министерства просвещения Республики Абхазия коллективом преподавателей Юридического института СКФУ разработана «Концепция развития психолого-медико-педагогической службы в системе образования в Республике Абхазия» и дорожная карта реализации этой концепции.

Тат Гаспарян