Жительница Рыбинска продала квартиру и отдала 3 млн мошенникам

В Рыбинске полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 72-летней жительницы города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пострадавшая рассказала, что в августе ей позвонили неизвестные, сообщившие о необходимости передачи денег для их сохранности. Следуя указаниям аферистов, жительница Рыбинска приехала в Москву, сняла сбережения и перевела 1 млн на указанные счета.

После этого ей вновь поступил звонок: «правоохранитель» сообщил о попытке оформления незаконной сделки по продаже недвижимости жительницы. Для отмены этой операции звонивший убедил свою жертву в необходимости продать квартиру и отдать деньги.

«Потерпевшая выполнила указания неизвестного и через две недели продала квартиру. Получив денежные средства в сумме 2 млн руб., пенсионерка отправилась в Москву и передала их неизвестному мужчине, назвав заранее оговоренное кодовое слово»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова