Явка на выборы в гордуму Воронежа превысила 20%

По данным на 19:30 14 сентября, явка на выборы в Воронежскую городскую думу составила 20,57%. Проголосовали 171,5 тыс. из 832,7 тыс. зарегистрированных. Об этом сообщил глава облизбиркома Илья Иванов на пресс-конференции для журналистов. По итогам первого дня показатель составлял 8,9%, второго — 14,49%. Таким образом, за 14 сентября явка в столице Черноземья прибавила 6,08%.

Спикеры на пресс-конференции по итогам ЕДГ-2025 в Воронеже, слева направо: председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван, председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов и уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев

Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ Спикеры на пресс-конференции по итогам ЕДГ-2025 в Воронеже, слева направо: председатель Общественной палаты Воронежской области Наталия Хван, председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов и уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев

Фото: Сергей Калашников / Коммерсантъ

«Воронеж — это такая особая среда, город, который проявляет себя таким вот умным, я бы сказал, наивным на выборах. Хотя, с другой стороны, кто-то из специалистов, экспертов говорит, что высокая степень инертности — свидетельство того, что все поддерживают»,— прокомментировал данные по явке господин Иванов.

Глава облизбиркома также сообщил, что на выборах в облдуму, по данным на 19:30, проголосовали 967,5 тыс. человек из 1,8 млн зарегистрированных (53,8%). По его словам, порядка 75% избирателей сделали свой выбор в специальных помещениях, около 25% — вне них.

На горячую линию регионального избиркома поступило 278 звонков. Также было получено 38 обращений и 20 жалоб. Семь из второй категории касались работы участковых избирательных комиссий в Воронеже, шесть — обращений по публикациям агитации, пять — отказов в регистрации кандидатов.

Алина Морозова, Сергей Калашников