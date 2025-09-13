Избиркомы сообщили о явке в Белгородской и Воронежской областях по итогам второго дня выборов

На проходящих в единый день голосования (ЕДГ-2025) выборах в законодательные собрания регионов Черноземья явка пока не достигла 50%.

Воронежская областная дума

Явка на выборы воронежскую областную думу на 20:00 субботы, 13 сентября, составила 41,67%. По данным ГАС «Выборы», проголосовали 749 тыс. избирателей из 1,79 млн, включенных в списки.

Намного ниже явка на выборах в облдуму в самом Воронеже: она составила 14,49%.

В Воронежской области лидирует по итогам второго дня голосования, как и в первый день, как и практически на любой избирательной кампании как минимум последнего десятилетия,— Аннинский район (округ №17), где на участки пришли 87,72% <избирателей. В этом муниципалитете поставлен рекорд региона по явке на 20:00 субботы: 94,83% на УИК №153 в селе Старая Тойда.

на 20:00 субботы: на УИК №153 в селе Старая Тойда. Самая слабая явка по итогам второго дня голосования зафиксирована в округе №8, включающем части Советского, Коминтерновского и Ленинского районов Воронежа,— 11,9%. К примеру, на УИК №1307 в Областном центре допобразования на улице 9 Января в Советском районе за два дня на выборы пришли только 8,56% избирателей или 162 человека.

Антирекорд явки на выборах в заксобрание в Воронежской области на 20:00 субботы зафиксирован на УИК №1384 в микрорайоне Шилово на одномандатном округе №5: 6,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Белгородская областная дума

Явка на выборы депутатов белгородской областной думы по итогам второго дня голосования, субботы, 13 сентября, составила 48,91%, сообщается в данных ГАС «Выборы». На 20:00 участие в голосование в регионе приняли 584,9 тыс. человек из более чем 1,3 млн.

Лидирует по явке Алексеевский муниципальный округ, где участие в голосовании за два дня из трех на одномандатном округе приняли 79,52% избирателей. На УИК №47 в селе Подсереднее< в этом муниципалитете была зарегистрирована самая высокая по региону явка в 98,31% .

в . Самая низкая явка на выборах в белгородскую облдуму — в самом Белгороде. Она составила по итогам второго дня от 23,21% до 28,46%, в зависимости от округов и районов города. На УИК №62 в Белгороде на улице Ворошилова, расположенном в здании одного из предприятий холдинга «Агро-Белогорье», за два дня проголосовали только 8,42% избирателей. Это антирекорд в регионе по итогам второго дня выборов.

О существенных нарушениях на выборах, помимо уже зафиксированных в понедельник, в обоих регионах не сообщалось.

О том, какие еще выборы проходят в макрорегионе, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников