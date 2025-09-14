Глава «Новых людей» в Воронеже пожаловался в СКР на возможную фальсификацию

Руководитель отделения «Новых людей» в Воронежской области, первый номер в списках партии на выборах в региональный парламент Сергей Гурченко заявил, что подал в Следственный комитет России (СКР) заявление о возможной фальсификации избирательных документов на выборах на одном из участков в областном центре, якобы случившейся в отношении его матери. Об этом господин Гурченко сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Сергея Гурченко, 12 сентября, в первый день голосования, его мать пришла на УИК №917 в Железнодорожном районе Воронежа, а ей «отказали в выдаче бюллетеня под предлогом того, что она есть в списках на надомное голосование». Политик спустя два дня, 14 сентября, публично заявил, что с таким ходатайством его мать не обращалась, а в документах была якобы подделана ее подпись.

«Маме показали список, в котором якобы есть ее подпись. Заявку она не подавала. И подпись, естественно, там не ее. Факт фальсификации налицо. Такое грубое правонарушение нельзя оставлять просто так. Тем более, что мы не получили внятного ответа, откуда взялось это заявление. Версий много — то ли соцзащита, то ли территориальная избирательная комиссия, то ли в почтовый ящик подкинули, а также допускается, что это сделали помощники некоторых кандидатов»,— написал господин Гурченко в своем Telegram-канале.

Представитель управления СКР в Воронежской области не ответил на звонок и сообщения «Ъ-Черноземье». Сергей Гурченко уточнил «Ъ-Черноземье», что СКР принял заявление партии, а также отметил, что его мать 12 сентября в итоге смогла воспользоваться своим конституционным правом и проголосовать на избирательном участке по всем четырем бюллетеням.

«Результаты на участке не были аннулированы, после разбирательства она была исключена из списка надомников. Необходимую отметку поставили, все четыре были выданы. К счастью, в итоге никаких накладок не было. Надеюсь, что в дальнейшем не будет возникать таких ситуаций на голосовании, которые вызывали некоторые волнения, тем более у людей старшего возраста, как моя мама, которая действительно переживала, разволновалась насчет этого. Боялась, что ее голос украдут. Надеюсь, такого больше не будет»,— сказал «Ъ-Черноземье» политик.

Господин Гурченко отметил, что в целом кампанию в Воронеже «Новые люди» оценивают как «насыщенную в плане кандидатов, работы в округах, в полях, где проходит очень много чего интересного»: «Да были и другие нарушения, но не в УИКах, а за их пределами. Были попытки нарушений со стороны некоторых третьих лиц, как бы на улице. То есть, это скупка голосов. Предполагаем, что такое может иметь место быть, но, к сожалению, за руку поймать никого не удалось»,— сказал господин Гурченко. Других материалов в правоохранительные органы, помимо ситуации на УИК №917, партия не подавала.

Заявление лидера реготделения «Новых людей», сделанное в Telegram-канале, прокомментировали «Ъ-Черноземье» в общественной палате Воронежской области. Там предположили, что ситуация может быть «провокацией». «Одномандатником на данном округе на выборах в городскую думу является Олег Черкасов. Накануне голосования мы стали свидетелями попыток его скомпрометировать, в Telegram вышли скриншоты переписок про сбор средств для нужд партии. Очевидно, сильный кандидат кому-то мешает. Поэтому не исключаю, что мы имеем дело с классической провокацией. Заявление на надомное голосование можно подать даже по телефону, а здесь даже документ принесли, зная, что установить личность того, кто его принес, будет практически невозможно»,— заявил член палаты, заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Воронежской области Сергей Сафонов.

По данным ГАС «Выборы», на УИК №917 к завершению последнего дня ЕДГ-2025 фиксируется низкая явка, меньше средней по Воронежу. На участок к 15:00 воскресенья, 14 сентября, пришли 16,51% избирателей из 1 295, включенных в списки. Всего по городу явка к 15:00 составила 17,89%. УИК относится к одномандатному округу №3, в котором соперничают действующий вице-спикер гордумы, замгендиректора АО «Лот» Олег Черкасов («Единая Россия»), представитель «Новых людей», коммерческий директор санатория имени Дзержинского Наталья Кожевникова, коммунист, директор в коммерческой организации Мария Климкина, программист Андрей Пономарев из «Справедливой России — За правду», безработный Сергей Коробков (ЛДПР) и самовыдвиженец, кладовщик склада готовой продукции на ярмарке Руслан Асланян.

Сергей Калашников