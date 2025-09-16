Спрос на отели в Краснодаре вырос втрое после открытия аэропорта

Количество поисковых запросов на бронирование отелей и апартаментов в Краснодаре увеличилось в три раза после объявления о возобновлении работы аэропорта. Об этом сообщает РСТ со ссылкой на данные сервиса «Островок».

Краевая столица вошла в топ-10 наиболее популярных направлений для отдыха осенью 2025 года. Среди курортов региона город занимает третье место, уступая лишь Сочи и Сириусу.

При этом в Краснодаре зафиксированы самые низкие на Кубани цены на размещение в гостиницах и отелях. Средняя стоимость проживания составляет 3,9 тыс. руб. за ночь.

Структура бронирований выглядит следующим образом: наибольшая доля приходится на двух взрослых без детей (52%), одиночных путешественников (25%), семьи с детьми (15%) и компании взрослых (8%).

«Краснодар популярен у туристов не только как транзитный город по пути к черноморским и азовским курортам, но и как направление для поездок выходного дня. Сюда едут за живописными парками, комфортным климатом, особенно в осеннюю пору, гастрономическими впечатлениями»,— отметила управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова.

По словам эксперта, запуск аэропорта кардинально меняет логистическую карту южного региона. Госпожа Кочеткова считает, что воздушная гавань станет удобной альтернативой загруженным аэропортам Сочи, Геленджика и Минеральных Вод, что в итоге сократит время и затраты на дорогу по пути в Крым и пляжные курорты Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что работу аэропорта Краснодара впервые возобновили 11 сентября 2025 года после остановки в феврале 2022 года. Рейсы будут выполняться с 09:00 до 19:00, планируется осуществлять не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Первый рейс примут 17 сентября — его выполнит компания «Аэрофлот» из Москвы.

Анна Гречко