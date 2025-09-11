Полеты самолетов в Краснодар могут выполняться ежедневно

Полеты гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодара могут выполняться каждый день с 09:00 до 19:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«Полеты гражданских воздушных судов могут выполняться ежедневно с 09:00 до 19:00 мск, начиная с 11 сентября»,— говорится в сообщении.

Интенсивность полетов составляет не более пяти взлетно-посадочных операций в час. Первый регулярный рейс выполнит «Аэрофлот» из Москвы 17 сентября.

Ранее Росавиация объявила о возобновлении работы аэропорта Краснодара. Как сообщает Минтранс РФ, межведомственная рабочая группа на базе Росавиации проработала вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Аэропорт Краснодара был закрыт для полетов с конца февраля 2022 года из-за вопросов безопасности. В этот период авиагавань оставалась в состоянии готовности к быстрому возобновлению работы.

Алина Зорина