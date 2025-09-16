Главные новости за 16 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области правоохранители установили причастность шести сотрудниц медицинского учреждения к получению взяток от сотрудников угольной отрасли. Речь идет о реабилитационном центре №2 города Шахты.

В Ростове-на-Дону разработают концепцию создания непрерывного линейного экопарка вдоль реки Темерник. Планируется, что парк будет вписан в прибережную зону вдоль основного русла и притоков на протяжении 18 км.

Церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области состоится 19 сентября 2025 года в 12:00 на площадке «ДонЭкспоцентра»

Количество застройщиков в Ростове-на-Дону за год сократилось с 41 до 37 компаний, при этом объем предложения квартир вырос до 67,3 тыс. единиц. В августе 2025 года в Ростове-на-Дону осталось 163 строящихся дома и 59 жилых комплексов.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило Ростов-на-Дону в группу из 20 административных центров с высоким уровнем устойчивого развития по итогам ESG-рейтинга 2025 года.

Наиболее популярной профессией среди соискателей Ростовской области в августе оказалась должность менеджера по продажам и работе с клиентами — на нее откликнулись более 80,7 тыс. человек.