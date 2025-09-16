Юрий Слюсарь вступит в должность губернатора Ростовской области 19 сентября

Церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора Ростовской области состоится 19 сентября 2025 года в 12:00 на площадке «ДонЭкспоцентра». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

На церемонии будут присутствовать члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания области. Также приглашены представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки, культуры и искусства, а также предприниматели и общественные деятели.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь был назначен 4 ноября 2024 года. Как ранее сообщал «Ъ», до назначения он был коммерческим директором ОАО «Роствертол», руководил комитетом вертолетных программ Объединенной промышленной корпорации «Оборонпром». Занимал должности в Минпромторге. С 2015 года работал в ОАК, в 2019-м занял пост гендиректора корпорации.

На выборах губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь набрал 81,2% голосов. За его кандидатуру проголосовали более 1,5 млн избирателей.

Наталья Белоштейн