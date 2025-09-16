На Дону программисты и маркетологи вошли в тройку популярных профессий в августе

Наиболее популярной профессией среди соискателей Ростовской области в августе оказалась должность менеджера по продажам и работе с клиентами – на нее откликнулись более 80,7 тыс. человек. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе платформы hh.ru.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По мнению экспертов, самыми популярными специализациями в регионе стали: программист и разработчик (37,7 тыс. откликов), менеджер по маркетингу (33,7 тыс.), оператор call-центра (27,3 тыс.), администратор (21,7 тыс.).

«В топ-«золотая середина» вошли: продавец-консультант и продавец-кассир (20,4 тыс.), бухгалтер (18,9 тыс.), водитель (16,3 тыс.)»,– пояснили в ответе на запрос «Ъ-Ростов» аналитики.

Если же посмотреть на те профили, которые в конце лета получили меньше всего откликов в регионе, то одной из самых непопулярных стала профессия режиссера и сценариста - 8 откликов. Также в топ-10 вошли: менеджер/консультант по стратегии (12 тыс.), продюсер (24 тыс.), парикмахер (26 тыс.).

Валентина Любашенко