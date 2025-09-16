В Шахтах медработников ребцентра подозревают в получении взяток на 11 млн рублей

В Ростовской области правоохранители установили причастность шестерых сотрудниц медицинского учреждения к получению взяток от сотрудников угольной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет об реабилитационном центре №2 города Шахты. По версии следствия, работницы больницы в составе организованной группы получили наличные деньги за вынесение положительных заключений о наличии у взяткодателей профессионального заболевания, дающих право на компенсации. Сумма преступного заработка составила 400 тыс. руб.

«В ходе обысков по местам работы и жительства фигуранток оперативники обнаружили и изъяли служебную документацию, устройства мобильной связи, съемные и персональные электронные носители информации, содержащие сведения о преступлении и лицах, причастных к их совершению»,— говорится в сообщении МВД.

Возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «в» ч.5 ст.290 УК (получение взяток). Четвертым фигуранткам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, двоим — заключение под стражу. Как следует из сообщения СУ СК по Ростовской области, одним из фигурантов дела стала главный врач ребцентра.

Расследование продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности. По данным источника «Ъ», общая сумма взяток может достигнуть около 11 млн руб.

Константин Соловьев