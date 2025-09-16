Ростовский рынок жилья потерял четырех девелоперов в 2025 году

Количество застройщиков в Ростове-на-Дону за год сократилось с 41 до 37 компаний, при этом объем предложения квартир вырос до 67,3 тыс. единиц. В августе 2025 года в Ростове-на-Дону осталось 163 строящихся дома и 59 жилых комплексов. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на данные аналитической системы «Домострой Профи».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, количество домов в стадии строительства снизилось с 171 до 163 — падение составило 4,7%. Число жилых комплексов сократилось с 65 до 59 единиц, что означает снижение на 9,2%.

«Наиболее заметное изменение произошло с количеством застройщиков — сокращение на четыре компании составило 9,8%. Аналогичная тенденция наблюдается по всей Ростовской области: по данным Дом.РФ, число девелоперов за год уменьшилось с 84 до 69, что соответствует падению на 21%»,— поясняют аналитики.

Несмотря на уменьшение числа строящихся объектов, общий объем предложения увеличился. В августе в продаже находилось 67,3 тыс. квартир общей площадью более 3 млн кв. м — на 4% больше, чем год назад. По сравнению с июлем показатель снизился на 2%, что эксперты объясняют месячной коррекцией.

Специалисты отмечают, что сокращение числа игроков при сохранении крупных объемов строительства становится ключевым фактором текущей динамики рынка недвижимости.

Валентина Любашенко