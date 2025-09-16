Ростов-на-Дону вошел в число городов с высоким уровнем устойчивого развития

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» включило Ростов-на-Дону в группу из 20 административных центров с высоким уровнем устойчивого развития по итогам ESG-рейтинга 2025 года. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

Согласно размещенным данным, города оценивались по ESG-индексу, включающему три направления: окружающая среда, общество и качество управления. Аналитики использовали 29 показателей с применением сравнительного анализа.

«В рейтинге выделены три категории лидеров. Максимальные баллы получили 15 городов, включая Краснодар, которые отнесены к наивысшему уровню ESG. Еще 20 муниципалитетов попали в группу с очень высокими показателями. Третью категорию составили 20 городов с высоким уровнем, куда вошли Ростов-на-Дону, Владикавказ, Майкоп и Черкесск»,— приводятся в сообщении данные аналитиков.

Ростов-на-Дону показал хорошие результаты по нескольким критериям, войдя в десятку лучших региональных центров. По доле населения, улучшившего жилищные условия, город занял седьмое место — новые квартиры получили 20,8% нуждающихся жителей.

По объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников Ростов располагается на восьмой позиции с показателем 3,4 тонны. Также среди лидеров донская столица находится по расходам местного бюджета на душу населения — 90,6 тыс. руб.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь в рейтинг не включались из-за особого статуса городов федерального значения.

Валентина Любашенко