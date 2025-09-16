Главные новости за 16 сентября. Кавказ

В Ставропольском крае завершились выборы депутатов в представительные органы 24 муниципальных образований. Явка составила 45,57% от числа включенных в списки избирателей. Всего проголосовали 640,2 тыс. человек.

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства 53 объектов недвижимости стоимостью свыше 500 млн руб., принадлежащих бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и 16 его родственникам.

МКУ «Управление капитального строительства» Пятигорска объявило конкурс на проведение работ первой очереди второго этапа благоустройства курортной зоны. Стоимость контракта составляет 320,7 млн руб.

За минувшую неделю в Ставропольском крае уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос более чем на 40%. Чаще всего заражаются дети в возрасте от 7 до 14 лет. На 21,7% увеличился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ставропольском крае в 4,4 раза выросла сумма налогов от предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН). Показатель достиг 2 млрд руб.

30 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Черемушкинского районного суда Москвы, который в июне 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства жилой девятиэтажный дом, расположенный в Кисловодске по адресу проспект Победы, 83 «А».