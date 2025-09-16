Второй этап благоустройства курортной зоны Пятигорска проведут за 320 млн рублей

МКУ «Управление капитального строительства» Пятигорска объявило конкурс на проведение работ первой очереди второго этапа благоустройства курортной зоны. Стоимость контракта составляет 320,7 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Заявок от потенциальных подрядчиков ждут до 2 октября 2025 года. Средства на реализацию проекта будут выделены из регионального и местного бюджетов.

Победителю торгов предстоит провести благоустройство привокзальной площади, а также площадей им. Ленина и Верхнего рынка, сквера им. Кирова, части тротуара по ул. Дзержинского в районе дома № 42, части тротуара по ул. Лермонтова в районе дома № 22 — дома № 24.

Завершить работы подрядчик должен до 20 декабря 2026 года.

Наталья Белоштейн