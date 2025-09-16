На Ставрополье показатели заболеваемости коронавирусом выросли за неделю на 21,7%

За минувшую неделю в Ставропольском крае рост заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос более чем на 40%. Чаще всего заражаются дети в возрасте от 7 до 14 лет, рассказали в Роспотребнадзоре региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За тот же период показатель заболеваемости населения составил 19,61 случаев на 10 тыс. населения. Это на 36,8% ниже уровня прошлого года.

Кроме того, отмечается прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. За 37 неделю данный диагноз ставили почти на 21,7% чаще.

«По результатам лабораторного мониторинга в крае идет активная циркуляция респираторных вирусов: СOVID-19 (SARS-Cov-2), риновирусов, аденовирусов, метапневмовирусов, парагриппа», — отметили в ведомстве.

Мария Хоперская