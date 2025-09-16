На Ставрополье сумма налогов от предпринимателей на УСН выросла в 4,4 раза

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ставропольском крае в 4,4 раза выросла сумма налогов от предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения (УСН). Показатель достиг 2 млрд руб. Об этом «РБК Кавказ» сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону.

Объем поступлений от субъектов МСП в федеральный бюджет составил 2,6 млрд руб., а общий объем налоговых отчислений субъектами МСП —15,1 млрд руб. Это в 1,5 раза больше прошлогодних показателей.

Количество индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, составило 27 тыс. человек. За первое полугодие этого года ими уплачено в федеральный бюджет 300 млн руб. Это в 2,1 раза больше прошлогодних отчислений.

Мария Хоперская