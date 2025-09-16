Мосгорсуд решит судьбу конфискованного пятиэтажного дома в Кисловодске

30 сентября Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение Черемушкинского районного суда Москвы, который в июне 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры и постановил обратить в доход государства жилой девятиэтажный дом, расположенный в Кисловодске по адресу проспект Победы, 83А. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дом был возведен якобы для работников санатория «Красные камни», который принадлежит Управлению делами президента (УДП). Однако, как следует из материалов дела, строительство и распределение квартир осуществлялись по коррупционной схеме.

Дело касается действий бывшего директора санатория «Красные камни» Сергея Макарова и подконтрольной ему московской компании ООО «Центр управления активами» (ЦУА), владельцем которой является Магомед Каитов, участник нескольких уголовных дел и бывший руководитель Межрегиональной сетевой компании Северного Кавказа. В 2006 году Макаров без согласования с УДП заключил контракт с ЦУА на строительство дома площадью около 4900 квадратных метров, рассчитанного на 86 квартир. Изначально по контракту 19 квартир предназначались под жилье сотрудников санатория, остальные 67 — компании.

По версии прокуратуры, Сергей Макаров сознательно снизил долю жилплощади для работников санатория и инициировал выход фирмы из соглашения с выплатой компенсации в размере 4,7 млн рублей. В итоге компания получила право собственности на почти весь дом и смогла оформить аренду на земельный участок. Госучреждение было лишено участия в проекте и права на недвижимость. Общая стоимость реализации проекта превысила 190 млн рублей, а в результате коррупционных действий ущерб, нанесённый бюджету, оценивается в более чем 355 млн рублей.

Ранее Черемушкинский суд признал законным иск прокуратуры и передал дом в собственность государства. Однако ООО «Центр управления активами» и отдельные фигуранты дела, включая Сергея Макарова и Магомеда Каитова, подали апелляцию, которая будет рассмотрена 30 сентября в Мосгорсуде. Третьими лицами по делу выступают Управление делами президента РФ и территориальное управление федерального имущества по управлению государственным имуществом в Ставропольском крае.

Станислав Маслаков