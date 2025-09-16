На Ставрополье в местные органы власти избраны представители шести партий

В Ставропольском крае завершились выборы депутатов в представительные органы 24 муниципальных образований. Об итогах голосования сообщил председатель краевой избирательной комиссии Сергей Тарасов.

По информации господина Тарасова, явка составила 45,57% от числа включенных в списки избирателей. Всего проголосовали 640,2 тыс. человек. Подготовку и проведение голосования обеспечивали 27 территориальных и 912 участковых избирательных комиссий с участием более 10 тыс. членов.

«В местные органы власти избраны 572 депутата: 74 по единым избирательным округам и 498 по одномандатным и многомандатным округам», - пояснил чиновник.

В выборах участвовали семь избирательных объединений, шесть из которых получили места в представительных органах. Наибольшее число мандатов — 486 — досталось кандидатам «Единой России». КПРФ получила 23 мандата, ЛДПР — 27, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 18, «Новые люди» — 10, партия «Коммунисты России» — 1 мандат. Семь мандатов завоевали самовыдвиженцы.

«Избирательные комиссии взаимодействовали с правоохранительными органами, краевыми ведомствами и местным самоуправлением. Общественная палата Ставропольского края подготовила более 1,7 тыс. общественных наблюдателей и организовала работу Центра общественного наблюдения. Освещение избирательной кампании обеспечивали журналисты 24 СМИ — на участках работали 55 представителей прессы»,— приводятся в сообщении слова председателя краевого избиркома.

Валентина Любашенко