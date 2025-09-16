Жога: выборы в УрФО прошли без серьезных инцидентов

Серьезных происшествий и нарушений, способных повлиять на ход выборов в Уральском федеральном округе (УрФО), не допущено, сообщил уральский полпред Артем Жога. Выборы проходили с 12 по 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, на котором подводились итоги выборов, он отметил высокий уровень организации избирательного процесса во всех субъектах округа, власти регионов обеспечили все необходимые меры безопасности для граждан. Артем Жога подчеркнул, что опыт прошедших выборов будет использован в 2026 году, когда будут проходить выборы в Госдуму IX созыва.

Он также отметил, что победу в выборах одержали 98 ветеранов специальной военной операции (СВО). Ранее Артем Жога назвал приоритетом для УрФО интеграцию участников СВО в политику разного уровня по итогам Единого дня голосования. Среди кандидатов на выборах в регионах от «Единой России» было заявлено 105 участников спецоперации.

Трехдневные досрочные выборы губернатора проходили в Свердловской области — в них победил кандидат от «Единой России» Денис Паслер, занимавший пост врио главы региона. В течение трех дней также проходили выборы депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). 14 сентября прошли выборы в органы местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), в Тюменской области в этот же день были выборы депутатов муниципальных и городских дум. Голосования также проходили в Челябинской и Курганской областях.

Ирина Пичурина