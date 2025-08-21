Жога заявил о приоритете интеграции 105 бойцов СВО в политику УрФО через выборы

Интеграция участников специальной военной операции (СВО) в политику разного уровня по итогам Единого дня голосования является приоритетом для Уральского федерального округа (УрФО), заявил полномочный представитель президента Артем Жога на совещании с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николаем Булаевым, главами шести уральских регионов, представителями правоохранительных и силовых структур. «Среди кандидатов на выборах в наших регионах от "Единой России" зарегистрированы 105 участников спецоперации. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что бойцы — это элита и гордость страны»,— сказал господин Жога.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным полпредства, 12-14 сентября на территории шести регионов УрФО пройдет более 90 избирательных кампаний, среди которых выборы губернатора Свердловской области, депутатов Курганской областной думы, законодательных собраний Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). «Выборы на территории федерального округа коснутся порядка 7,6 млн избирателей. Будет задействовано почти 6,5 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК) и более 63 тыс. членов комиссий всех уровней»,— добавили в сообщении.

Ранее, в июне, в уральском полпредстве сообщали, что «Единая Россия» выдвинула на выборы в регионах УрФО порядка 110 кандидатов-участников СВО.

Василий Алексеев