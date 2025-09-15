Партиям оставаться на своих местах

По итогам выборов депутатов законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа все четыре парламентские партии сохранили свои места. «Единая Россия» получит 18 мандатов, ЛДПР — два, КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» — по одному. Явка по сравнению с выборами предыдущего созыва в 2020 году выросла на два процентных пункта, составив 49,35%.



В воскресенье, 14 сентября, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) завершилось трехдневное голосование на выборах в окружной парламент. Избиратели выбирали депутатов по смешанной системе: 11 человек по партийным спискам, 11 — по одномандатным округам.

По данным избиркома ЯНАО, во всех одномандатных округах победили кандидаты от «Единой России», набрав от 55,2% до 70,5% голосов. Свои места в заксобрании сохранили: Алексей Денисов, Сергей Ямкин, Игорь Герелишин, Виктор Казарин. Новыми депутатами от ЕР стали Андрей Кугаевский, Алексей Агеев, Алексей Скурихин, Максим Солодов, Николай Шестопалов, Тимур Сулейменов, Евгений Евсеев.

По единому округу «Единая Россия» набрала 65,6% голосов избирателей, получив таким образом еще семь мандатов. В итоге единороссы, как и в прошлом созыве, займут 18 мест из 22.

В пресс-службе «Единой России» пока не раскрывают, кто займет мандаты по единому округу, поскольку результаты выборов еще не утверждены. «Партия, безусловно, удовлетворена результатами выборов в законодательное собрание ЯНАО. Нам удалось повторить успех 2020 года по количеству мандатов и превзойти его по количеству голосов благодаря активной поддержке северян»,— пояснила «Ъ-Урал» руководитель регионального исполкома партии Анастасия Казанцева.

Второе место заняла ЛДПР, получив 16,1% голосов. Это дает ей право на получение двух мест. Партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ набрали по 6,4% и 10,5% соответственно, получив по одному мандату.

В пресс-службе ямальского отделения ЛДПР сообщили, что мандаты в законодательном собрании по партийным спискам получат координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов и руководитель фракции ЛДПР в седьмом созыве окружного парламента Денис Садовников. «Это результат общей командной работы и лучший результат, который показывало региональное отделение за все годы существования. Мы продолжим укреплять наши позиции на всех уровнях власти»,— пообещал депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев, курирующий кампанию.

Единственный мандат от КПРФ в законодательном собрании сохранит секретарь регионального отделения партии Елена Кукушкина — информацию об этом она подтвердила «Ъ-Урал».

Госпожа Кукушкина заявила, что не согласна с процедурой проведения выборов: по ее словам, необходимо вернуть один день голосования и членов комиссии с правом совещательного голоса, а также «пересмотреть институт наблюдения», чтобы ко мнению наблюдателей прислушивались члены комиссий.

Представители КПРФ и ЛДПР заявили, что планируют сотрудничать с «Единой Россией», забравшей большинство мандатов. «Но мы в любом случае будем отстаивать ту программу и предлагать те законопроекты, с которыми мы шли на выборы. У нас в округе происходит урезание бюджета по социалке, и это будет продолжаться, поскольку наш регион специфический, и мы очень зависим от международной ситуации»,— сказала Елена Кукушкина. «Все законы, которые принимаются во благо жителей, всегда будут поддержаны нашей партией. Если законы антинародные, наша партия воздерживается от таких решений»,— сказал Андрей Кузнецов из ЛДПР.

Получить комментарий «Справедливой России» не удалось, однако о планах переизбраться заявлял руководитель фракции СРЗП в седьмом созыве заксобрания Максим Лазарев.

Выборы посетила почти половина избирателей — явка составила 49,35%.

Наибольшие результаты показали Шурышкарский (68,45%), Ямальский (66,91%) и Тазовский (61,36%) районы, наименьшее количество избирателей проголосовали в Ноябрьске (43,26%), Новом Уренгое (44,37%), Лабытнангах (46,18%).

Председатель общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин заявил, что наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые могли бы сказаться на ходе голосования. Как пояснили «Ъ-Урал» в ямальском избиркоме, результаты выборов будут утверждены на заседании 17 сентября, выдача мандатов произойдет 23 сентября.

Политолог Константин Калачев отметил, что Ямал — «электорально управляемая» территория, где не случается «провалов» на выборах.

По его словам, это обусловлено не только статусом региона-донора, но и умением власти проводить мобилизацию населения, использовать имиджевое позиционирование, связать партию с работой власти и «продать» ее достижения. «Руководство региона понимает ответственность за выборы и делает все возможное, чтобы ничто не омрачило настроение избирателей по ходу кампании»,— сказал господин Калачев. Высокие показатели ЛДПР он связал с тем, что партия плотно сотрудничает с властью. «ЛДПР — не оппозиция, а альтернатива, это партия второго выбора. Если ты не хочешь голосовать за "Единую Россию", голосуй за ЛДПР»,— пояснил эксперт.

Анна Капустина