На выборах в ХМАО большинство голосов получили кандидаты «Единой России»

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) завершился подсчет голосов избирателей на выборах в органы местного самоуправления, сообщили в окружном избиркоме. По итогам выборов семи глав муниципалитетов большинство голосов набрали кандидаты от партии «Единая Россия».

По итогам выборов депутатов представительных органов муниципальных образований из 91 мандата «Единая Россия» также оказалась в лидерах — мандаты получат 83 депутата партии. Четыре получат депутаты от КПРФ, два — от «Партии пенсионеров за социальную справедливость», по одному — от ЛДПР и самовыдвиженец.

Всего в голосовании приняли участие 43698 человек, что составляет 34,14% от общего числа избирателей пунктов, где проходили выборы.

Напомним, 14 сентября в ХМАО открылись 104 избирательных участка. Жители выбирали депутатов дум Покачей, Радужного и Мегиона, Белоярского района и городского поселения Советский, глав сельских поселений Сорум, Малый Атлым, Леуши, Мулымья, Сытомино и городских поселений Советский и Барсово, также проходили довыборы в думу поселкового совета Куминского.

Ирина Пичурина