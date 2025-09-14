В Тюменской области началось голосование на выборах депутатов 20 новых округов
На территории Тюменской области открылись 722 постоянных избирательных участка для голосования на выборах депутатов дум трех городов, 20 вновь образованных муниципальных округов и на довыборах двух депутатов представительного органа Тюмени. Кандидатов смогут поддержать более 570 тыс. жителей региона в течение дня — с 8:00 до 20:00.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Всего в Тюменской области состоятся 24 муниципальных избирательных кампаний:
- Выборы депутатов дум Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Вагайского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тобольского, Тюменского, Уватского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского муниципальных округов первого созыва;
- Выборы депутатов представительных органов Тобольска, Ишима и Заводоуковска;
- Довыборы двух депутатов гордумы Тюмени по одномандатным округам №10 и №12. Места стали вакантны после досрочного прекращения полномочий депутатов от «Единой России» (ЕР) Антона Терехина и Дмитрия Бородина по их желанию. В октябре 2024 года господин Терехин был назначен директором департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), господин Бородин в январе 2025-го получил пост главы департамента Нефтеюганска.
По данным избиркома, за 374 депутатских мандата в муниципальных думах намерены побороться 933 кандидата. Ранее избирком зарегистрировал 946 претендентов: среди них 372 человека представляют интересы ЕР, 303 — ЛДПР, 134 — «Новых людей», 57 — КПРФ, 23 — «Справедливой России — Патриоты — За правду», 11 — «Коммунистов России». В качестве самовыдвиженцев на выборы пошли 46 человек. В облизбиркоме отказались предоставить «Ъ-Урал» актуальную информацию по численности кандидатов от партий и рекомендовали подождать брифинг председателя Игоря Халина в 11:00.
В Тюменской области создали 20 новых муниципальных округов после заявления губернатора Александра Моора о переходе региона на одноуровневую систему организации МСУ. В апреле Тюменская областная дума преобразовал 19 из 20 районов в муниципальные округа, тем самым упразднив администрации и советы депутатов городских и сельских поселений. Представители от КПРФ тогда выступили против, ссылаясь на то, что так будет сложнее решать проблемы жителей на местах. Позже, в июне, региональный парламент преобразовал в муниципальный округ последний район в области — Тобольский. На его территории упразднили 22 администрации и совета депутатов сельских поселений.
«Ъ-Урал» будет следить за ходом голосования.